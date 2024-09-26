Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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