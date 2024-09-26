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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1625 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1625 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1625 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1625 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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