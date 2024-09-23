Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Погоня без щита
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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