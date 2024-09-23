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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Погоня без щита

Аверс монеты - 1 грош 1626 года "Литва" Погоня без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1626 года "Литва" Погоня без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1626 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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