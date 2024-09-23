1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1626 года "Литва". Погоня без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Stary Sklep за 1600 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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