Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1593 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1593 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 2150 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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