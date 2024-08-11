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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1593 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1593 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1593 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1593 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1593 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1593 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 грош 1593 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1593 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 2150 PLN
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1593 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1593 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1593 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша 1 грош 1593 на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1593 на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 1 грош 1593 на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1593 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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