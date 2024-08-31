Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1593 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1593
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1593 Гданьск
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 Олькушский монетный двор
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 324
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 Рига
Средняя цена 65 $
Продажи
6 368
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 Литва
Средняя цена 110 $
Продажи
0 411
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1593 Мальборкский монетный двор
Средняя цена 120 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
1 грош 1593
Средняя цена 720 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1593 Олькушский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг 1593 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1593 Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
1 13
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1593 Гданьск
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1593 CWF
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск