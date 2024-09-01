Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (411)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
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Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Stary Sklep
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Сохранность MS62 PCGS
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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