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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (411)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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