Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- MARCINIAK (1)
- Numisbalt (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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