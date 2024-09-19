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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе WDA - MiM за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numisbalt (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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