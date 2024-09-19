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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (368)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Stary Sklep за 1350 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1593 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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