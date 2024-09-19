Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (368)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Stary Sklep за 1350 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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