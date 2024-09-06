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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1593 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1593 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1593 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1593 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1593 "Гданьск" на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1593 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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