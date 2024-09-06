Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1593 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1593 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1900 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (2)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Денарий 1593 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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