Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Naumann
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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