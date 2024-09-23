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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Naumann - April 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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