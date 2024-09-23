Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность UNC (5) AU (2) XF (39) VF (63) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU58 (1) Сервис NGC (2) PCGS (2)

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