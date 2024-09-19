Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1593 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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