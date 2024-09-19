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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1593 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1593 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1593 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 400 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Numisbalt (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1593 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1593 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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