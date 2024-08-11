Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1593 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 3 июня 2023.
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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