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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1593 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1593 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1593 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1593 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 3 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1593 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1593 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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