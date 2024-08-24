Трояк (3 гроша) 1593 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 3700 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2023.

Сохранность UNC (42) AU (11) XF (160) VF (89) F (3) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (9) MS62 (12) MS61 (3) AU55 (2) AU50 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (31) GCN (1) PCGS (2)

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