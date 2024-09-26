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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1593 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (331)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1400 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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