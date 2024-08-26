Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1593 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1593 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1593 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1593 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière (3)
  • GGN (1)
  • Heritage (3)
  • Künker (3)
  • Niemczyk (6)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
13198 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
5705 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Chaponnière - December 7, 2013
Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе GGN - July 29, 1994
Польша Дукат 1593 "Гданьск" на аукционе GGN - July 29, 1994
Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1593 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1593 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск