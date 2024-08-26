Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1593 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1593 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 29 июля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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