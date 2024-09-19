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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1593
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3905 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 12 октября 2010.

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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1393 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Heritage - July 26, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Heritage - July 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1593 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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