Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1593
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1593 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3905 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 12 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июля 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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