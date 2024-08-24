Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1624 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1624 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Spink UK за 680 GBP. Торги состоялись 27 ноября 2007.
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Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 29 сентября 2022
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