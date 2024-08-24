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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1624 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1624 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1624 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1624 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Spink UK за 680 GBP. Торги состоялись 27 ноября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1624 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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