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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1609 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1609 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1609 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1609 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1609 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1609 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1609 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1609 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1609 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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