Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Богория в щите. Рамка с обеих сторон
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2116 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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