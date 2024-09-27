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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Богория в щите. Рамка с обеих сторон

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория в щите Рамка с обеих сторон - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория в щите Рамка с обеих сторон - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2022.

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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2116 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
1999 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1607 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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