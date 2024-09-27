1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка с обеих сторон. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2022.

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