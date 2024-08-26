Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1614 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1800 PLN. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- Coins.ee (2)
- DESA (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Karbownik (3)
- Katz (2)
- MARCINIAK (26)
- Niemczyk (8)
- Numedux (9)
- Numimarket (3)
- Numision (2)
- PDA & PGN (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (11)
- Provenance Auctions (1)
- Rauch (2)
- Rzeszowski DA (19)
- Solidus Numismatik (3)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (12)
- Stephen Album (1)
- Tempus (2)
- VL Nummus (2)
- WCN (39)
- WDA - MiM (9)
- Wójcicki (17)
- Wu-eL (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 1 грош 1614 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск