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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1614 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1614 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1614 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1800 PLN. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 грош 1614 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1614 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1614 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1614 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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