Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1008 (1608) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1008 (1608) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Где продать?
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