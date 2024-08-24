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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2187 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • Rauch (3)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1616 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1616 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
2687 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша 1 грош 1616 на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Польша 1 грош 1616 на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1616 на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1616 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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