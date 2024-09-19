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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1615 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1615 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1615 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Stary Sklep за 1200 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1615 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1615 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1615 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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