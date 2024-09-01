Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,63 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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