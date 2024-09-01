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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,63 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Stary Sklep за 850 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (2)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1627 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Польша 1 грош 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1627 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1627 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1 грош 1627 на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 1 грош 1627 на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 грош 1627 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1627 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1627 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1627 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 1 грош 1627 на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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