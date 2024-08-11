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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1579 года HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1579 года HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1579 года HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1579
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1579 года со знаком HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6160 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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Польша 1 грош 1579 HR на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1579 HR на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3618 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 1 грош 1579 HR на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1579 HR на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
3610 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 1 грош 1579 HR на аукционе Rauch - April 24, 2013
Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 HR на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1 грош 1579 HR на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1579 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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