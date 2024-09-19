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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1579 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1579 Гданьск
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты (Стефан Баторий)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1579 Гданьск
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1579 Большая голова
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 грош 1579
Средняя цена 870 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1 грош 1579 Гданьск
Средняя цена 270 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1579
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг 1579
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1579 Гданьск
Средняя цена 120 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий 1579 Гданьск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
1 грош 1579 HR
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 5
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