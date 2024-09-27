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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг без года (1578-1586) "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг без года (1578-1586) "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг без года (1578-1586) "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год без года (1578-1586)
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1578-1586) года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг без года (1578-1586) "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг без года (1578-1586) "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
498 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша Шеляг без года (1578-1586) "Рига" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шеляг без года (1578-1586) "Рига" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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