Шеляг без года (1578-1586) "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1578-1586) года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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