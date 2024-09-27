Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг без года (1578-1586) "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год без года (1578-1586)
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1578-1586) года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе WDA - MiM за 1900 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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