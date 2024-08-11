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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1578 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1578 Гданьск
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1578 Гданьск
Средняя цена 280 $
Продажи
0 193
Аверс
Реверс
Шеляг 1578 Гданьск
Средняя цена 140 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий 1578 Гданьск
Средняя цена 590 $
Продажи
0 5
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