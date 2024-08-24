Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (5)
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денарий 1578 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск