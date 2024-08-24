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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1578
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (5)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
662 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1578 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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