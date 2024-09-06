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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Денарий Стефана Батория - Польша

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Денарий 1578-1585

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1578 R5 0 51579 R4 0 191580 R4 0 341581 R3 0 381582 R3 0 211583 R3 0 131584 R3 0 81585 R3 0 48
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Денарий 1582

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1582 R7 0 3
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Денарий 1581

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1581 R* 0 2
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Денарий 1582

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1582 R* 0 5
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