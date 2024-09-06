Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1582 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 15000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2022.
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
3371 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Где продать?
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