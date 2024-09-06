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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1582 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1582 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1582 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1582 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 15000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2022.

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Польша Денарий 1582 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Денарий 1582 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1582 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Денарий 1582 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
3371 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
2844 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1582 "Литва" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1582 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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