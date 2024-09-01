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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1582 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1582 Гданьск
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1582
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1582 Гданьск Односторонний оттиск реверса
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1582 Большая голова
Средняя цена 460 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1582 Большая голова Портрет в рамке
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1582 Рига
Средняя цена 220 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1582 Литва
Средняя цена 120 $
Продажи
0 380
Аверс
Реверс
1 грош 1582
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1582 Рига
Средняя цена 120 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
Шеляг 1582 Большая монограмма
Средняя цена 250 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1582 Малая монограмма
Средняя цена 35 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Шеляг 1582 Гданьск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1582 Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
Шеляг 1582
Средняя цена 90 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Денарий 1582 Гданьск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Денарий 1582 Рига
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Денарий 1582 Литва
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 5

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов 1582 Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
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