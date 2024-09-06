Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1100 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (7)
  • GGN (4)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (19)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (2)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (1)
  • PDA & PGN (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (11)
  • Stary Sklep (6)
  • Tempus (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • WCN (12)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (8)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1582 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1582 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск