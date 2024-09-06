Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1100 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 7 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 23 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 17 марта 2023
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
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