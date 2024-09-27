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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шеляг Стефана Батория - Польша

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Шеляг 1579

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1579 R8 0 2
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Шеляг 1580

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1580 R7 0 4
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Шеляг 1580-1586

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1580 Герб Баториев (Зубы) R6 0 11580 Герб Глаубич (Рыба) R4 0 121580 Герб Ястршембец (Подкова) R5 0 291581 R5 0 11582 Большая монограмма R7 0 41582 Малая монограмма R1 0 411583 R, R1 0 631584 ID R1 0 491585 ID Закрытая корона R7, R1 0 301585 ID Открытая корона R1, R6 0 301586 ID Закрытая корона R1, R 0 941586 ID Открытая корона R1 0 10
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Шеляг 1578

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1578 R1 0 70
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Шеляг 1579-1584

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1579 R 0 1821580 R7 0 31581 R 0 491582 R 0 1031584 R 0 72
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Шеляг 1578-1586

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1578-1586) R6 0 21582 R1 0 951584 R1 0 101585 R 0 121586 Изогнутый герб R1 0 241586 Прямой герб R4 0 12
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Шеляг 1581-1585

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1581 R, R6, - 0 371582 - 0 471583 - 0 691584 - 0 831585 R 0 12
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Шеляг 1581

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1581 0 1
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Шеляг 1584-1585

Мальборк
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1584 R1 0 411585 R2 0 18
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Шеляг 1577

Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1577 R3 0 71
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