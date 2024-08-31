Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 750 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1584 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск