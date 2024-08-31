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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1584 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1584 Гданьск
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Дукат 1584 Рига
Средняя цена 180000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1584 Большая голова
Средняя цена 150 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1584 Рига
Средняя цена 95 $
Продажи
1 105
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1584 Литва
Средняя цена 140 $
Продажи
0 189
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1584
Средняя цена 250 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 грош 1584 Рига
Средняя цена 780 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 грош 1584 Мальборк
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1584 ID
Средняя цена 35 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Шеляг 1584 Гданьск
Средняя цена 130 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1584 Рига
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шеляг 1584
Средняя цена 40 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
Шеляг 1584 Мальборк
Средняя цена 85 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денарий 1584 Гданьск
Средняя цена 85 $
Продажи
0 8
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