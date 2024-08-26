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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Stary Sklep за 4300 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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