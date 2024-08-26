Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Stary Sklep за 4300 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- GGN (1)
- Katz (2)
- Künker (9)
- La Galerie Numismatique (1)
- MARCINIAK (18)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- PDA & PGN (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (5)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (10)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (6)
- WCN (29)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (6)
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск