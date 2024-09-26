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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1584 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1584 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1584 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1584 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

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Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
14100 $
Цена в валюте аукциона 14100 USD
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
37161 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1 грош 1584 "Мальборк" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1584 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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