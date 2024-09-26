Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1584 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1584 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
14100 $
Цена в валюте аукциона 14100 USD
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