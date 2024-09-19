Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты 1 грош Стефана Батория - Польша
1 грош 1579-1581
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1579 R5 0 711581 R7 0 4
1 грош 1580-1582
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1580 R7, R8 0 611581 R8 0 21582 R7, R6 0 10
1 грош 1580-1581Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1580 R7, R6 0 391580 Без щитов R7 0 121581 R7 0 12
1 грош 1578-1579Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1578 R2 0 1931579 R2 0 331
1 грош 1581Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1581 Гербы Польши и Литвы R3, R8 0 48
1 грош 1581-1584Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1581 Герб Риги R1 0 1021582 R1 1 1111583 R1 1 691584 R3 0 21
1 грош 1584Мальборк
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1584 R8 0 4
1 грош 1577Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1577 R3, R5, R4, R6 0 275
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