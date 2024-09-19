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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 1 грош Стефана Батория - Польша

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1 грош 1579-1581

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1579 R5 0 711581 R7 0 4
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1 грош 1580-1582

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1580 R7, R8 0 611581 R8 0 21582 R7, R6 0 10
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1 грош 1580-1581

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1580 R7, R6 0 391580 Без щитов R7 0 121581 R7 0 12
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1 грош 1578-1579

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1578 R2 0 1931579 R2 0 331
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1 грош 1581

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1581 Гербы Польши и Литвы R3, R8 0 48
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1 грош 1581-1584

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1581 Герб Риги R1 0 1021582 R1 1 1111583 R1 1 691584 R3 0 21
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1 грош 1584

Мальборк
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1584 R8 0 4
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1 грош 1577

Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1577 R3, R5, R4, R6 0 275
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