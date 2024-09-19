Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (193)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Stary Sklep за 3600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Дата 15 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 1 марта 2024
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Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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