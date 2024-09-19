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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1578 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1578
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1578 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Stary Sklep за 3600 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1578 "Гданьск" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1578 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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