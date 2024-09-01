Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1581 года "Тип 1580-1582" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2694 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 95000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.
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