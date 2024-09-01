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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1581 года "Тип 1580-1582" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1581 года "Тип 1580-1582" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1581 года "Тип 1580-1582" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Pegasus Auctions AB

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2694 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 95000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность
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  • La Galerie Numismatique (1)
  • Pegasus Auctions (1)
Польша 1 грош 1581 на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность AU
Цена
14610 $
Цена в валюте аукциона 95000 SEK
Польша 1 грош 1581 на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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