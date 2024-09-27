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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1581 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1581 Гданьск
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1581
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1581 Литва
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1581 Большая голова
Средняя цена 730 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1581 Рига
Средняя цена 410 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1581 Литва
Средняя цена 160 $
Продажи
0 342
Аверс
Реверс
1 грош 1581
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1581
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1581 Литва
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 грош 1581 Рига Гербы Польши и Литвы
Средняя цена 620 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1 грош 1581 Рига Герб Риги
Средняя цена 230 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1581
Средняя цена 8600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1581
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1581 Гданьск
Средняя цена 160 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1581
Средняя цена 50 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Шеляг 1581
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денарий 1581 Гданьск
Средняя цена 200 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Денарий 1581 Литва
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 2
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