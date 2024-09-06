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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - March 25, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - October 8, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 октября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1581 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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