Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1581 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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