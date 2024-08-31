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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (342)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1581 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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