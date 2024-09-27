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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,46 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
3946 $
Цена в валюте аукциона 15250 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
9998 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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