Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (3)
- SINCONA (1)
- WCN (6)
- WDA - MiM (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1581 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск