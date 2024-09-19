Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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