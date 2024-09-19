Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1581 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • GGN (2)
  • JMPG (1)
  • Künker (16)
  • MARCINIAK (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Via (1)
  • WAG (1)
  • WCN (17)
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 137 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1581 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1581 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск