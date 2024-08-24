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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1581 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1581 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1581 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1581 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1581 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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