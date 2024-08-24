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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1581 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,76 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4800 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Provenance Auctions (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (6)
Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1288 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 грош 1581 "Литва" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1581 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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