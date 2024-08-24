Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,76 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе H.D. Rauch за 4800 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2018.
Сохранность
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- WCN (6)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1288 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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