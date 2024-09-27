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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1581 года "Тип 1579-1581" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1581 года "Тип 1579-1581" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1581 года "Тип 1579-1581" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.

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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
6362 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 1 грош 1581 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1 грош 1581 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
5281 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша 1 грош 1581 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1581 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1581 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1581 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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