Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1581 года "Тип 1579-1581" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 17 ноября 2018.
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