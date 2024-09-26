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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1581 года "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1581 года "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1581 года "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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