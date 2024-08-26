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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1581 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1581 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1581 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WAG (1)
  • WCN (16)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1581 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1581 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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