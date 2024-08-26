Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1581 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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